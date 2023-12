La sindaca Isabella Conti registra il figlio di una coppia gay | «È una questione morale»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 16 dicembre 2023) «Lui è Noah, ha 16 mesi e fino ad oggi per il nostro Paese non esisteva: nessuna trascrizione del suo atto di nascita, nessuna residenza» scrive ladi San Lazzaro su Facebook. «Una legge che disciplinasse il riconoscimento sarebbe una garanzia per i bambini. Sarebbe fondamentale l’automatismo: come per il genitore biologico così dovrebbe avvenire per il genitore intenzionale»