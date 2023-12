La sfida complessa del rapporto tra Intelligenza Artificiale e geopolitica

Leggi su formiche

(Di sabato 16 dicembre 2023) In questo terzo decennio del XXI secolo stiamo assistendo a una trasformazione senza precedenti nella storia dell’umanità: le macchine stanno cambiando il mondo come lo abbiamo sempre conosciuto. L’(IA) è passata in pochi anni da essere una semplice meraviglia teorica a una realtà concreta, presente in moltissimi aspetti del nostro quotidiano. Grazie al suo immenso potenziale di applicazione in ogni ambito della vita umana, non è più materia da film di fantascienza, ma costituisce un’opportunità concreta e un obiettivo strategico per aziende e governi. Tuttavia, questi sviluppi sensazionali non sono privi di rischi a livello geopolitico internazionale nel mondo post-globalizzato, sempre più caratterizzato da crescente complessità. Al di là degli enormi progressi favoriti dalle nuove tecnologie (basti pensare all’automazione, ...