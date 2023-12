La sera della vittoria di Schlein entrai nella stanza di Conte per dirgli solo una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lontano ormai dai riflettori, Rocco Casalino si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Per diverso tempo portavoce di Giuseppe, l'ex gieffino oggi lavora ancora per il Movimento 5 Stelle. Ma dietro le quinte. E questo non lo frena dal dare "lezioni". Nel mirino Elly, o meglio, la sua comunicazione. A suo dire questa è "un disastro. Non è proprio capace, poverina". Rivelazioni che Casalino riferisce a un paio di persone e riportate in un retroscena del Foglio. "In tv Elly ripete il compitino, non cambia neanche le parole. Ma come la gestiscono? Io alo direi: no guarda, hai rotto, cambia il disco, tesoro. E poi il tono! Quandoparla, che ne so di tagli alla sanità, dice che la gente rischia di morire perché non può fare un esame, e poi sorride! Sembra che si volti verso il portavoce per dire: ...