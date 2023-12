La politica della Qualità e il PTOF | come costruire la vision e la mission d’Istituto per definire le scelte educative e culturali

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sono molti, in Italia, gli istituti scolastici impegnati in attività di innovazionedidattica nell’ottica dell’apprendimento di competenze, secondo quanto previsto dagli obiettivi di Agenda 2030. Impegno definito in relazione all’esigenza di offrire a tutti i soggetti in apprendimento un’istruzione diinclusiva e paritaria. Molte scuole hanno scelto di digitalizzarsi in modo massiccio anticipando significativamente quelle che sarebbero state anche le future indicazioni ministeriali, ma nella consapevolezza che l’infrastruttura tecnologica e l’uso del digitale non hanno nessun valore significativo se non procedono di pari passo con una didattica rinnovata nell’impianto e nel setting, evolvendo dal modello trasmissivo a quello costruttivista. L'articolo .