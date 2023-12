La nota del Luton | “Lockyer lucido e reattivo Staff medici straordinari”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Preghiamo per il nostro leader e capitano Tomche è stato portato in ospedale e che per fortuna è”. Lo si legge in unadelin merito alle condizioni del difensore gallese classe 1994 che, durante la gara di Premier League contro il Bournemouth, è svenuto in campo. “Non conosciamo l’esatta entità di quanto accaduto e quali saranno i prossimi passi, ma ringraziamo il Bournemouth e lomedico di entrambe le squadre per la risposta immediata che è stata assolutamentea – prosegue ladel-. Siamo dispiaciuti per tutti i tifosi presenti, ma i giocatori di entrambe le squadre non erano nelle condizioni di proseguire la partita dopo aver visto il loro collega e amato compagno ...