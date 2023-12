(Di sabato 16 dicembre 2023) Alla Biennale di Venezia del 2001 all’entrata delle Corderie dell’Arsenale, immagine simbolo, troneggiava il gigantesco Boy accovacciato dell’artista australiano Ron. Dir... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Corpi che parlano perché fuori taglia. Mostrarsi è l'unico modo per farsi capire

...italiana interamente dedicata a questo scultore iperrealista adottato dalla Fondazione Cartier di Parigi. A Milano ci sono sei opere e non sono poche visto che l'intera produzione dine ...

La mostra di Mueck in Triennale è puro artigianato della banalità Il Foglio

Le perturbanti e monumentali installazioni di Ron Mueck in mostra alla Triennale di Milano ExibArt

Le perturbanti e monumentali installazioni di Ron Mueck in mostra alla Triennale di Milano

In collaborazione con la Fondazione Cartier, la Triennale di Milano presenta le opere di Ron Mueck nella sua prima personale italiana ...

Il maestro di tutti i fotografi. A Torino la mostra dell’unghereseAndré Kertész

Camera – Centro italiano per la Fotografia a Torino, in collaborazione con laMédiathèque du patrimoine et de la photographie(MPP) di Parigi propone la mostra retrospettiva su André Kertész ...