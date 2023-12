La moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro a processo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lae ladelSoumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, sono state rinviate a giudizio nell’ambito della tranche di indagini che le vede coinvolte per reati fiscali legati alla gestione di cooperative di supporto ai migranti.È l’esito dell’udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Latina. Altre quattro persone sono state rinviate a giudizio. Sei quindi i rinvii a giudizio per lo scandalo delle coop per l’assistenza dei migranti dove, per due imputati, è stata disposta un’ulteriore udienza in quanto irreperibili in quella odierna. Mentre ilinizierà, davanti al giudice monocratico di Latina, Simona Sergio, il 24 gennaio del 2024, per gli irreperibili ne è stata fissata un’altra, sempre davanti allo stesso magistrato il 26 aprile del ...