La guerra è pace | la libertà è schiavitù | l’ignoranza è la forza

(Di sabato 16 dicembre 2023) La neolingua era la lingua ufficiale dell’Oceania. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse tremila stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. … dal tetto degli Appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro. Erano le sedi dei quattro Ministeri: il Ministero della Verità, il Ministero della, il Ministero dell’Amore e il Ministero dell’Abbondanza. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Minipax, Miniamor e Miniabb. Il volto del Grande Fratello parve però indugiare per diversi secondi sullo schermo, come se l’impatto che aveva esercitato sulle pupille dei presenti fosse troppo intenso per poter essere eliminato all’improvviso. Tutto ciò che lasciava trasparire corruzione gli trasmetteva una speranza sfrenata. Chissà, forse sotto la superficie il Partito era marcio, forse il suo culto della ...