La Fiat Punto nera di Turetta arriva in Italia | indagini del Ris per capire come è stata uccisa Giulia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladi Filippo–l’auto della fuga dopo l’omicidio diCecchettin – è adesso in mano al Ris e a disposizione dei Carabinieri di Parma per cercare le risposte che ancora mancano. Sonoti inanche gli oggetti trovati all’interno della vettura: i guanti e lo zaino di Filippo e il coltello con lama di 12 centimetri che aveva portato con sé, quel sabato 11 novembre quando passò a prenderea casa, a Vigonovo. Rimasta per quasi un mese sotto la custodia giudiziaria della polizia di Halle – in Germania -, lata in. Nei prossimi giorni inizieranno le analisi nell’abitacolo e nel bagagliaio della vettura con la tecnica del ...