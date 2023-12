La drammatica maledizione | chi ha gestito la campagna del panettone Ferragni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Unaperseguita la Balocco. Negli ultimi anni l'azienda di Fossano, una delle sette sorelle in provincia di Cuneo che nel passato dominavano il territorio, ha dovuto incassare colpi terribili. Nel 2022, è morto Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato dell'azienda piemontese. Era in montagna con un amico di vecchia data con cui condivideva la passione per le scalate in bici. Mentre affrontavano con mountain bike elettriche la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone, in provincia di Torino, i due sono stati colpiti da un fulmine. Inutili i tentativi di rianimarli compiuti dall'equipe medica arrivata nella zona impervia con l'elisoccorso. Alberto aveva 56 anni compiuti da poco e rappresentava la terza generazione degli imprenditori cuneesi che in quasi un secolo di attività sono riusciti a conquistarsi uno spazio di tutto rispetto ...