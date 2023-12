La clamorosa rosicata di Prodi per Musk ad Atreju

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Invidia, tracotanza, complesso di inferiorità. È difficile definire il sentimento della sinistra in queste ore, poco ma sicuro. In queste ore è in corso, la celebre kermesse di Fratelli d’Italia e non mancano gli ospiti di spessore. La grande sorpresa di questa edizione è stato Elon: l’imprenditore visionario ha offerto il suo punto di vista sui principali dossier politici ed è stato accolto come una rockstar. Del resto il fondatore di Tesla e patron di SpaceX è uno degli uomini più potenti del mondo e il suo interesse per l’Italia non può che essere una soddisfazione. Eppure a sinistra, soprattutto in casa Partito Democratico, c’è chi non riesce a nascondere la: parliamo di Romano. L’ex presidente del Consiglio è stato tra gli ospiti d’onore della contro-organizzata ...