La cantautrice statunitense ha ammesso di essere ricorsa al botulino

Kate Micucci shock, l'attrice di "Big Bang Theory": "Ho un tumore ai polmoni"

Kate Micucci, la divertente Lucy della serie Kate Micucci è un'attrice, comica e, nota per aver interpretato vari ruoli in serie televisive come 'Scrubs', 'Aiutami Hope!' e 'The Big Bang Theory'. Nella celebre sitcom della Cbs, ha recitato nel ruolo di ...

Patti Smith a Siena, concerto in Duomo e visita al Museo Civico Sky Tg24

Malore per Patti Smith: la cantante ricoverata in ospedale. Annullato il live di Bologna ilGiornale.it

Patti Smith dimessa dall’ospedale Maggiore di Bologna

Il cantante più famoso che probabilmente non conoscete

Peso Pluma è messicano e su Spotify è più ascoltato di Beyoncé, anche per via dei suoi testi dedicati al narcotraffico ...