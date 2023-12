Kvaratskhelia scrive la storia della Serie A | il dato è impressionante

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023)sempre più protagonista, entra nellaA grazie al gol che ha deciso Napoli-Cagliari: statistiche da campione Il Napoli ha proseguito la striscia di vittorie cominciata in Champions League contro il Braga. Questa sera gli azzurri di mister Walter Mazzarri hanno sconfitto 2-1, in casa, il Cagliari di Ranieri. A decidere la gara un gol di Osimhen, su cross perfetto del rientrante dall’infortunio Mario Rui e una rete di, che ha insaccato il passaggio del bomber nigeriano, autore di una giocata incredibile all’interno dell’area di rigore, sgusciando tra le fitte magliedifesa sarda. Una boccata d’ossigeno per Mazzarri, che finalmente ritrova la via del successo in campionato e, sopratutto, in casa. Questa sera il Napoli pare aver ritrovato ...