(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) –in ospedale per un'all'anca dopo una caduta. La leggenda Nba, 76 anni, è stata vittima di una caduta nella serata di venerdì mentre assisteva ad un concerto. L'ex centro di Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers verrà sottoposto all'in queste ore.ha fatto la storia della Nba, unico giocatore ad essere nominato MVP per 6 volte. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

(Adnkronos) – Kareem Abdul Jabbar in ospedale per un' operazione all'anca dopo una caduta. La leggenda Nba, 76 anni, è stata vittima di una caduta ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Kareem Abdul Jabbar in ospedale per un’ operazione all’anca dopo una caduta. La leggenda Nba, 76 anni, è stata vittima di una caduta ... ()

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Kareem Abdul Jabbar in ospedale per un' operazione all'anca dopo una caduta. La leggenda Nba, 76 ... (dayitalianews)

Kareem Abdul Jabbar ricoverato per operazione

La leggenda Nba vittima di una cadutaJabbar in ospedale per un'operazione all'anca dopo una caduta. La leggenda Nba, 76 anni, è stata vittima di una caduta nella serata di venerdì mentre assisteva ad un concerto. L'ex centro ...

Kareem Abdul Jabbar ricoverato per intervento chirurgico dopo incidente

Kareem Abdul Jabbar ricoverato in ospedale per un’operazione all’anca dopo una caduta La leggenda del basket Kareem Abdul Jabbar, 76 anni, è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a un’operazione ...

Paura Kareem Abdul-Jabbar, l'ex stella Nba cade durante un concerto e si rompe un'anca

Kareem Abdul-Jabbar, icona della NBA di 76 anni, è attualmente in ospedale per sottoporsi a un intervento all'anca a seguito di una caduta durante un concerto ...