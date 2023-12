Juventus | perché il ‘corto muso’ è inaffidabile | un dato shock condanna Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lanon è andata oltre l’1-1 nel match del campionato di Serie A contro il Genoa e la corsa scudetto rischia di complicarsi. La squadra di Massimilianoè passata in vantaggio con un gol trasformato da Chiesa, poi il definitivo pareggio di Gudmundsson. I bianconeri possono anche recriminare per un mancato calcio di rigore concesso nel secondo tempo per un tocco di mano del difensore Bani, ma la prestazione di ieri (così come l’intero campionato) merita un’analisi più approfondita. Il risultato contro il Genoa ha confermato l’inaffidabilità del “corto muso” della, un’espressione che si riferisce alla tendenza della squadra di cercare di vincere le partite con un margine minimo, ovvero con un solo gol di scarto. Questo approccio può essere rischioso per diversi motivi: dalla possibilità per gli avversari di ...