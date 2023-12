Juventus furiosa | manca un calcio di rigore per tocco di Bani | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 dicembre 2023) La prima partita della 16ª giornata del campionato di Serie A tra Genoa esi è conclusa sul punteggio di 1-1. I bianconeri passano in vantaggio con unditrasformato da Chiesa, poi nella ripresa il gol del pareggio di Gudmundsson. Al fischio finale si sono registrate le proteste dei bianconeri per untodifischiato dall’arbitro. Al 7? della ripresa dalla destra arriva un cross di Cambiaso che viene toccato dal braccia largo di, poi la palla viene toccata anche dal portiere Martinez ed il Genoa si salva. L’arbitro non fischia e il Var non lo richiama. L’errore sembra evidente. Braccio largo in area di? Per Marelli zero dubbi:unalla ...