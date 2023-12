Juve | Chiesa torna al gol E ora il rinnovo | si avvicina il summit con Ramadani

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il gol a Federicomancava da settembre, almeno quello con la maglia della. Per sbloccarsi èto sul dischetto a distanza...

Pagelle Juve: Cambiaso sfreccia. Vlahovic, troppo poco. Massa e il Var...

Il gol nel primo tempo di Federico(su rigore) non basta allaper tornare in vetta (in attesa della sfida dei nerazzurri sul campo della Lazio ): nella ripresa ci pensa Gudmundsson a ...

Voti e giudizi dei bianconeri dopo l'1-1 a Marassi: gran palla a Chiesa sul rigore, poi Dusan sbaglia tutto. L'arbitro della sezione di Imperia insufficiente ...

Repubblica - Chiesa il migliore, male Miretti e Vlahovic

Su Repubblica l pagelle. Male Miretti d Vlahovic, si salva Chiesa. 5 Miretti Non entra mai nei giochi. 5 Vlahovic Dà la palla a Chiesa sul rigore. Il resto è un obbrobrio. 7 Chiesa Il gioco poggia ...