(Di sabato 16 dicembre 2023) Il corto muso dinon è una stitichezza del coraggio tattico, ma un limite strutturale di una squadra incompleta e, per certi versi, incompiuta, che pure ha ottenuto fin qui più di ciò che era ...

(Adnkronos) – Finisce in parità 1-1 il match serale tra Genoa e Juventus, anticipo che ha aperto la 16esima giornata del campionato di calcio di ... ()

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Finisce in parità 1-1 il match serale tra Genoa e Juventus, anticipo che ha aperto la 16esima ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Finisce in parità 1-1 il match serale tra Genoa e Juventus, anticipo che ha aperto la 16esima giornata del campionato di calcio di ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Finisce in parità 1-1 il match serale tra Genoa e Juventus, anticipo che ha aperto la 16esima giornata del campionato di calcio di ... (ildenaro)

Un punto che permette alla Juve ntus di allun gare la striscia positiva ma non di sorpassare l'Inter in classifica. Massimiliano Allegri negli ... (247.libero)

Juve, Allegri non può fare le nozze con i fichi secchi

Il corto muso dinon è una stitichezza del coraggio tattico, ma un limite strutturale di una squadra ... Nessuna delle combinazioni possibili con questi sette uomini garantisce allail ...

Allegri: "L'avversario va 'ucciso', dovevamo essere più lucidi nel finale" La Gazzetta dello Sport

Allegri e la frase in tv sul rigore non concesso da Massa in Genoa-Juve Corriere dello Sport

Allo stadio Luigi Ferraris contro le "big" il Genoa non delude mai

di Pierluigi Gambino - Arriva a Marassi una “big”, la Juve, e il Genoa – come aveva fatto di fronte a Roma, Napoli e, risultato a parte, Milan – torna ad indossare ...

Genoa-Juve, le PAGELLE dei giornali: Allegri e Vlahovic dividono, Cambiaso come Chiesa. Miretti delude

Il pareggio della Juve a Genova vergognoso Non è accettabile quanto si è visto a Marassi. Un arbitro (Massa) e un varista (Fabbri) che andrebbero fermati per tutto il resto del campionato. Errori clam ...