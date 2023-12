Jon Hamm sarà il protagonista della serie Your Friends and Neighbors per Apple TV+

(Di sabato 16 dicembre 2023) La star Jonildiand, la prossimadrammatica prodotta daTV+. Jonildiand Neighbor, la prossimadrammatica prodotta daTV+ e ideata dal creatore di Warrior Jonathan Tropper e dagliStudios.interpreterà Coop, un gestore di fondi d'investimento da poco divorziato che, dopo essere stato licenziato, decide di rubare ai ricchi residenti del suo elegante sobborgo a nord di New York per mantenere a galla lo stile di vitasua famiglia. Questi piccoli crimini iniziano a ...

