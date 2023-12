Johnny Stecchino | stasera sabato 16 dicembre su Rete 4 | un imperdibile Roberto Benigni

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 16 dicembre 2023)su4: un filmdiSe c’è un film capace di far sorridere e commuovere allo stesso tempo, è sicuramente “” di, un capolavoro cinematografico in grado di conquistare il cuore di giovani e adulti. Senon avete programmi, mettetevi comodi perché4, alle 21:20, regala a tutti la possibilità di immergersi in questo mondo di risate e colpi di scena. Cosa vederein tv: da Ballando con le Stelle a, La Storia di Dante: Un’Intricata Comicità ...