Iv | Renzi | ' Conte spieghi sprechi superbonus invece di attaccarmi sui redditi'

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Giuseppepreferiscesulla mia dichiarazione deiche confrontarsi su garantismo, Mes, Stati Uniti d'Europa. Perché non ci parla deglidel, del reddito di cittadinanza o chiarisce perché in piena pandemia ha fatto entrare l'esercito russo negli ospedali?". Lo scrive Matteosu Instagram.

Il leader di Italia Viva alla convention del partito spara a zero. E ne ha pure per Di Maio L'Ue "alla frutta", priva di politica estera "nonostante ... (sbircialanotizia)

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia che non voterà il Meccanismo Europeo di Stabilità. Anche se il suo governo lo ha ... (open.online)

E' stata pubblicata la classifica dei senatori più 'ricchi' del Parlamento, e Matteo Renzi risulta essere in testa con 3,2 milioni di redditi ... (247.libero)

Il pasticciaccio del Mes e le responsabilità di Giuseppe Conte. Scrive Polillo

... tutti esponenti di Italia Viva (il partito di Matteo) il governoII non esisteva più. Certo dovranno passare ancora 12 giorni, prima di giungere alla formale presentazione delle ...

Conte: "Il Mes non lo voto, lo farà Meloni con Pd e Renzi. Giorgia cerca Elly, ma trova sempre me" Il Foglio

Pubblici gli stipendi dei parlamentari, Renzi in vetta Agenzia ANSA

Non è Giorgia Meloni a sbagliare, ma Luigi Di Maio, nel ricostruire le vicende che portarono alla firma delle modifiche al Trattato del Mes, da parte dell’ambasciatore Maurizio Massari. La storia è mo ...

Iv: Renzi, 'mi attaccano sui redditi ma non mi vergogno di pagare più tasse di altri'

Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Ieri ad Atreju ho detto in casa loro ai Fratelli d’Italia che sulla giustizia non sono credibili. In Senato ho attaccato pubblicamente Meloni (e Conte) sull’idea di Europa.