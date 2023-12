It’s a Chocolate Christmas

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Oltre all’eterna competizione tra panettone e pandoro per il titolo di re del Natale, c’è un terzo elemento che, zitto zitto, accompagna meravigliosamente tutti i momenti di festa in cui c’è bisogno di un pochino di dolcezza extra… Ebbene, è giunto il momento di dedicare al cioccolato la meritata attenzione anche come protagonista assoluto delle festività, tra canzoncine da canticchiare e doni da spacchettare. E pensate cha sorpresa gradita trovarlo anche all’interno dei regali stessi! La Perla TorinoSulla scia del successo del 2023, la maison di cioccolato torinese La Perla presenta una nuova versione del proprio albero di cioccolato in tre gusti diversi, pistacchio, arachide salata e cioccolato fondente. Una forma simbolica per questo centrotavola tutto da mangiare, dallo stile inconfondibile e interamente decorato a mano. Solbiati CioccolatoAlberelli di Natale, renne, orsetti, elfi ...