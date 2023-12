Italiani fate bambini altrimenti Musk sul palco di Atreju col figlio

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 16 dicembre 2023) "E' importante avere figli e creare una nuova generazione. E per quanto possa sembrare semplice, se le persone non hanno figli, non esiste una nuova generazione. Quindi consiglio davvero vivamente di essere assolutamente a favore dell'espansione dell'umanità e della creazione di un futuro luminoso ed entusiasmante per il mondo", le parole di Elonad. / Youtube FdI Segui su affar.it