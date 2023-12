Italia | la terra trema ancora | forte scossa e tanta paura

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Torna are lanelle Marche. Unadi magnitudo 3.6 è stata registrata a Ussita, sui Sibillini, in provincia di Macerata, alle 21.16. Secondo i dati Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l'ipocentro è a 11 chilometri di profondità. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Segnalazioni arrivano anche dalla vicina Umbria.