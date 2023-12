Italia-Gb | Meloni riceve Sunak a P Chigi

Buongiorno a tutti, non potevo far mancare il mio contributo alla presentazione di un progetto alla quale il Governo tiene molto e che rappresenta ... (formiche)

Non nasconde alla stampa, che la interroga al termine del Consiglio europeo di Bruxelles che ieri ha partorito la storica “apertura” all’Ucraina e ... (secoloditalia)

bene l'intesa su guerra in Ucraina e Balcani , il bilancio del Consiglio Ue è ancora in chiaro e scuro, mentre sul Patto di Stabilità le posizioni ... (affaritaliani)

bene l'intesa su guerra in Ucraina e Balcani , il bilancio del Consiglio Ue è ancora in chiaro e scuro, mentre sul Patto di Stabilità le posizioni ... (affaritaliani)

Atreju, Elon Musk spiazza tutti: come si presenta in sala

...del social network ha risposto in modo diretto a chi gli chiedeva se avesse accettato l'invito del presidente del Consiglio Giorgiaa intervenire oggi alla kermesse di Fratelli d'. Il ...

Iv: Renzi, 'mi attaccano sui redditi ma non mi vergogno di pagare più tasse di altri'

Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Ieri ad Atreju ho detto in casa loro ai Fratelli d’Italia che sulla giustizia non sono credibili. In Senato ho attaccato pubblicamente Meloni (e Conte) sull’idea di Europa.

Atreju, Elon Musk spiazza tutti: come si presenta in sala

Con un semplice "yes", Elon Musk ha confermato su X la sua partecipazione ad Atreju. Il proprietario del social network ha risposto in ...