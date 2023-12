Italia | attivo commerciale di 24 | 9 miliardi di euro nei primi 10 mesi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic – (Xinhua) – L’ha registrato undi 24,9dinei10di quest’anno, in netto contrasto con un deficitl’anno precedente, ha riferito ieri l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nel periodo di dieci, le esportazioni sono cresciute dell’1,2% su base annua, con un balzo del 22,3% nelle esportazioni verso la Cina. Nel frattempo, le importazioni sono diminuite del 9,9%. Dopo un rallentamento a settembre, le esportazioni e le importazioni hanno registrato un aumento in ottobre, soprattutto nell’area non-UE, ha riferito l’ISTAT, aggiungendo che l’aumento delle esportazioni e’ stato principalmente trainato da una maggiore vendita di beni di consumo non ...