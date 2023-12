Israele piange la morte di tre ostaggi a Gaza | vittime del “tragico” incidente commesso dai suoi stessi uomini 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023)ladi quello che l’esercito ha definito un “daie che ha scatenato un’ondata di proteste a Tel Aviv. Yotam Haim, 28 anni; Alon Shamriz, 26 e Samer El Talalqa, 25 sono stati uccisi in un quartiere diCity dai militari israeliani che li hanno scambiati per miliziani.la“Durante gli scontri a Shejaiya i soldati hanno erroneamente identificato treisraeliani come una minaccia e, di conseguenza, di ...