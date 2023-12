Israele dà retta all' America | c' è la road map della guerra a Gaza

Venerdì uccisi per errore tre ostaggi : proteste a Tel Aviv. La spiegazione dell’IdF: “Credevamo fossero membri di Hamas”. Secondo il Wall Street ... (ilfattoquotidiano)

DIRETTA Israele - uccisi tre ostaggi israeliani per “errore”

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)