Iran | giustiziato un agente del Mossad

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’haundelisraeliano. Nell’aprile dello scorso, ufficiali dell’intelligenceiana avevano arrestato tre persone che ritenevano appartenessero a un gruppo legato alunisraeliano delLe autoritàiane hannoun uomo non identificato che avrebbe agito come spia per conto dell’agenzia di intelligence israeliana. “La