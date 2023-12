Iran | condannato a un anno l’avvocato di Mahsa Amini | «Fa propaganda contro il sistema»

(Di sabato 16 dicembre 2023) Mohammad Saleh-Nikbakht,della famiglia di, la 22enne di origini curde morta sotto custodia della polizia morale nel settembre 2022, è statodal Tribunale rivoluzionarioiano a undi reclusione più altre pene complementari per aver fatto «il». Nel mirino dell’, riporta l’agenzia Ansa, sono finite le diverse interviste cheha rilasciato «ai media dissidentiiani». Ora il legale che ne assume a sua volta le difese, Ali Rezai, ha fatto sapere che non intende presentare appello. Solo pochi giorni fa,diera andato alla cerimonia ...

