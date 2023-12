Inzaghi vuole il sostituto di Cuadrado! Pure un profilo belga ? SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’Inter andrà sul mercato per trovare undi Juan Cuadrado.necessita di un giocatore in quel ruolo. E oltre a Nandez e Buchanan, c’è anche un altro. RICERCA ? L’Inter a gennaio andrà alla ricerca di un nuovo laterale di destra. Cuadrado ha deciso di operarsi e dunque salterà almeno 3-4 mesi di campo.punta ad avere un esterno destro, rinviando il nome di Tiago Djalò all’estate. Tre nomi, come riferisce Sport Mediaset, i nomi sul taccuino: oltre ai già citati Nahitan Nandez e Tajon Buchanan, c’è anche ildi Thomas Meunier. L’esterno 32 enne oggi è in forza al Borussia Dortmund. Da capire se Zhang darà il beneplacito per immettere del denaro sul mercato, opse Ausilio e Marotta dovranno cavarsela con l’ormai nota ...