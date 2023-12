(Di sabato 16 dicembre 2023) "Da quando ho firmato, so che l'comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancoraperdella, ma proviamo ad imparare in ogni allenamento ...

Simone Inzaghi, la dirigenza, i giocatori ma anche alcuni ospiti speciali, come i tifosi nerazzurri Tananai e Max Pezzali: ecco il loro arrivo alla ... (247.libero)

Thuram si sta confermando sempre di più un uomo fondamentale per l’Inter di Inzaghi. Anche contro la Real Sociedad ha seminato il panico in qual che ... (inter-news)

Dopo essersi dati il cambio in Inter-Real Sociedad, Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a tornare in campo insieme in occasione di ... (inter-news)

Nel corso del girone di Champions League Inzaghi non ha quasi mai giocato con la formazione titolare. Solo una volta, contro il Benfica alla seconda ... (247.libero)

Inter: Thuram, è presto per parlare di seconda stella

Lo ha detto l'attaccante dell'Marcus, in una intervista al canale YouTube della Lega Serie A. "L'uscita dal tunnel a San Siro è sempre speciale, anche fare i gol e sentire il rumore dei ...

Inter, colpo di scena Thuram-PSG: svolta imprevista SportItalia.it

Genoa-Juve, bufera social su Massa: “Più decisivo di Lautaro per l’Inter”

Si moltiplicano i commenti sulla direzione di gara che ha fatto discutere soprattutto per il rigore non concesso per tocco di braccio di Bani e l'intervento di Malinovskyj su Yilidiz che avrebbe potut ...

Sky - Verso Lazio-Inter, rebus fascia destra per Inzaghi: il prescelto è Darmian. Chance dal 1' per Bisseck

L'assenza forzata di Cuadrado e Dumfries obbliga Inzaghi a nuovi ragionamenti per la corsia di destra. Per la sfida di domani sera contro la Lazio, che in caso di vittoria ...