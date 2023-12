Inter | in attacco due sole garanzie! Una frase di Inzaghi rivela molto

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’è in emergenza sulla corsia destra dato che sia Dumfries che Cuadrado sono attualmente indisponibili, ma nemmeno inse la passa benissimo. O meglio, Lautaro Martinez e Thuram sono davvero le uniche certezze del reparto e l’affaticamento di Sanchez apre il solito quesito di sempre: ma non servirà un rinforzo? La società al momento si guarda intorno solo per un esterno destro ENERGIE E MANCANZE – L’di Simoneè andata avanti in Champions League, è prima in campionato e mercoledì affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia. Detto che l’obiettivo principale è lo scudetto, gli altri due fronti la squadra intende omaggiarli a dovere ma diventa complicato dosare le energie se non siviene sul mercato. La rosa messa a disposizione del tecnico piacentino è certamente ...