Lazio-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. Inzaghi , secondo Sky Sport, ha qualche problema sulla corsia di destra. Bisseck pronto a scendere in ... (inter-news)

Triplete Inter per il vice Dumfries: un esperto, uno scambio o un esubero dal nemico

A questi si aggiunge Toljan e un eventuale scambio di prestiti col Sassuolo per. Non tramonta dal Cagliari neanche la pista Nandez: l'- scrive il 'Corriere dello Sport' - in quel caso ...

Inter, Bisseck provato tra i titolari. De Vrij accelera per rientrare

L’Inter ha la possibilità di mettersi a quattro punti dalla Juventus ma per farlo dovrà vincere a Roma contro la Lazio, dove negli ultimi anni le cose sono spesso andate male. Questa mattina ad Appian ...

Lazio-Inter, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

All'Olimpico atmosfera (e non solo) da big-match: i biancocelesti, imbattuti in casa da tre mesi, ricevono la capolista che da inizio stagione non ha mai perso in trasferta ...