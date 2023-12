Inter | Bergomi | «Da piccolo tifavo Milan | e quindi?»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Le parole di Beppe, Ex difensore e bandiera dell’, che rivela il suo tifo giovanile per i cugini rossoneri Come dichiarato nell’vista rilasciata a SportWeek, Beppe, la storica bandiera dell’, da bambino era uno sfegatato tifoso rossonero. Ecco il curioso aneddoto.- «Quello è mio cugino Giorgio, tiene in mano la bandiera del, e l’altro sono io, ero biondo con i capelli ricci. Sì, eroista: embé? Mai avuto problemi a dirlo. Mio papà eraista, l’ottanta per cento dei settalesi tifava».- «Oggi all’ci sono una decina di italiani: Dimarco è natoista, ma gli altri? Se fosse stata una ...