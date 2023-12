Inter | affaticamento per Alexis Sanchez | salta la trasferta contro la Lazio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Giornata di vigilia per l’di Simone Inzaghi, che domani sera affronterà all’Olimpico di Roma ladi Maurizio Sarri. Arriva anche un forfeit dell’ultima ora per i nerazzurri, conche è rimasto vittima di unmuscolare e che per questo motivo non prenderà parte allacapitolina. L’attaccante cileno si aggiunge a una lista indisponibili che comprendeva già Dumfries, Cuadrado e De Vrij. Torna a disposizione, invece, Benjamin Pavard: il difensore transalpino partirà dalla panchina. SportFace.

Il centrocampista salta la Champions Brutte notizie per Simone Inzaghi ed i fantallenatori. Hakan Calhanoglu si ferma per un problema fisico e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Brutte notizie per Simone Inzaghi ed i fantallenatori. Hakan Calhanoglu si ferma per un problema fisico e salterà sicuramente la ... ()

Denzel Dumfries non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match Benfica-Inter , valido per la quinta giornata della fase a gironi di ... (sportface)

Probabili formazioni di Lazio - Inter

Sanchez out per un, non è nemmeno partito per Roma. Bisseck verso la conferma, Darmian a destra. Dubbio Patric per Sarri che ritrova Rovella in mediana. Le probabili di Lazio -, ...

Sky – Inter, affaticamento per Sanchez: salta la trasferta contro la Lazio fcinter1908

Inter, leggero affaticamento per Sanchez: salta la Lazio GianlucaDiMarzio.com

Inter, leggero affaticamento per Sanchez: salta la Lazio

Alexis Sanchez ha dato forfait alla trasferta di Roma per la gara dello stadio Olimpico tra Lazio e Inter per via di un leggero affaticamento muscolare.

Thuram lancia la sfida: «L’Inter inizia il campionato per vincere lo scudetto»

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, lancia la sfida alla Juve ed al Milan, non nascondendosi sull’obiettivo scudetto Intervenuto ai canali della Lega Serie A, Marcus Thuram conferma la volontà e l ...