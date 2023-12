Inseguimento maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) A che ora e come seguire l’di, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di. Tutti e cinque gli azzurri presenti nella località elvetica sono riusciti a centrare la qualificazione dopo aver terminato la prova sprint all’interno dei migliori sessanta. Didier Bionaz e Tommaso Giacomel hanno chiuso tra i primi venti e, dunque, possono ambire ad un piazzamento nella top ten. Decisamente più complicata, invece, la missione per Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, molto lontani dalle piazze di vertice. L’uomo da battere è il tedesco Benedikt Doll, trionfatore nella seconda giornata ai danni del norvegese Johannes Thingnes Boe e del connazionale Philipp Nawrath. Fari puntati anche sull’altro norvegese Sturla Holm ...