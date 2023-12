Insegna per 20 anni senza laurea | prof abusiva deve restituire 247 mila euro

Como : docente insegna per 20 anni avendo solo la terza media. Dovrà restituire 247 mila euro Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 Aveva terminato solo la scuola media, ma per vent’anni è salita in cattedra e ha insegnato inglese e tedesco a ... (dayitalianews)

Insegna per 20 anni senza laurea : prof "abusiva" deve restituire 250 mila euro commenta Per vent'anni ha Insegnato inglese e tedesco in scuole elementari e licei presentando titoli contraffatti e ora la Corte dei Conti della ... (247.libero)

Como - insegna per 20 anni ma non è laureata La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato la donna a restituire i 247mila euro indebitamente incassati dal 2003 Como ? insegna inglese e ... (lopinionista)