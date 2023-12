Infortunio Kolasinac | out contro la Salernitana? Le ultime in casa Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ecco le condizioni attuali del difensore dell’. La situazione in termini di infortuni con ladietro l’angolo Novità inper quanto riguarda la questione infortuni e sul possibile recupero del difensore nerazzurro. Il bosniaco oggi ha avuto ancora fastidio alla caviglia ed è in dubbio per lunedì: più no che si, ma si tenterà nelledue sedute il recupero. Out sicuri Toloi, Palomino, El Bilal e Scamacca. Bakker pienamente recuperato.