Infortunio in serie A | c’è lesione | il tecnico ora è disperato

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Altroper il big diA. Lalo costringerà al riposo e non ci sarà per diverse partite. Con le vacanze invernali in arrivo la classifica diA inizia a delinearsi. Per la lotta Scudetto sembrano essere rimaste in due: Inter e Juventus. Anche se il pareggio dei bianconeri contro il Genoa può dare un spinta importante ai nerazzurri, che comunque avranno un test pesante contro la Lazio all’Olimpico. Dietro di loro corre il Milan, che in questo turno può tentare di ricucire il gap. Dopodiché c’è una mischia disordinata di squadre che viaggiano sulla stessa media punti. Infatti dalla Roma quarta al Frosinone tredicesimo ci sono solamente sei punti di distacco. Ed è proprio a Roma che restiamo. I giallorossi – dopo un avvio di stagione complicato – sono riusciti a ritrovarsi sotto la guida di ...