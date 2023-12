Infortunio Cuadrado | l’interista sceglie di operarsi | i tempi di recupero

Leggi su calcioweb.eu

"Da lunedì comincerò a pensare a qualcosa per sostituire". Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha ammesso che senza il ko del colombiano l'Inter non avrebbe fatto mercato a gennaio, ma adesso i nerazzurri dovranno aggiungere una nuova pedina allo scacchiere di Simone Inzaghi.: operazione al tendine d'Achille Problema al tendine d'Achille sinistro per Juanche ha scelto di: l'esterno ex Juventus si recherà a Turku, in Finlandia, per affidarsi alle sapienti mani del professor Lasse Lempainen, luminare della chirurgia tendinea che ha operato anche Leonardo Spinazzola. Previsti almeno 3 mesi di stop.