Incidente stradale a Roma | un' automobile travolge un 74enne

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nuova tragedia a. Due pedoni sono stati investiti alle 19 di venerdì 15 dicembre in via di Tor Tre Teste, alla periferia della Capitale. Morto un uomo di 74 anni, ferita la moglie di 73. A guidare l'auto, una Polo, un uomo di 48 anni. La donna è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata in codice giallo, l'uomo alla guida è stato sottoposto ai test di alcool e droga. Le indagini da parte degli agenti della polizia locale sono in corso. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.