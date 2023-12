Incidente mortale sulla Casilina | perde la vita una donna | strada chiusa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Continua ad allungarsi il tremendo bilancio degli incidentili in queste ultime ore nel Lazio. Un altro grave sinistro è avvenuto stamani, nel Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. A Roma invece registrati un morto e due feriti gravi. Sono ore davvero drammatiche nel Lazio per ciò che riguarda i sinistrili. L’ultima notizia arriva dal Comune di Anagni: qui,, una Smart ed un mezzo pesante si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una– che si trovava a bordo dell’auto – che è deceduta nonostante l’intervento dell’elisoccorso. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118, anche con un mezzo aereo ...