In un libro la storia del Ponte del Soldino di Roma

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Unfuori dagli schemi in cui tre autori si incontrano per proporre ladeldimenticato di: ildel. Realizzato in ferro lungo il Tevere nel 1863, durante il pontificato di Pio IX, e successivamente distrutto nel 1941, ildeve il suo nome al pedaggio che bisognava pagare per poterlo attraversare. Mentre il saggio “C’era una volte il” di Stefano Lucchini e Giovanna Pimpinella propone la ricostruzione della veradele dei quadri che ce ne restituiscono la memoria, con notizie anche inedite, ilnzo di Andrea Carlo Cappi, dal titolo “Ilsospeso”, tra realtà e fantasia, ripercorre ...