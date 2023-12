In Umbria | la prima expo sull’amore inclusivo

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 16 dicembre 2023) MONTEFALCO – Sta per arrivare inlainclusiva dedicata agli innamorati e ai loro eventi del cuore. Si chiama “Tutto l’amore del mondo –” e si terrà nella settimana di San Valentino, il 17 e 18 febbraio 2024, presso la Cantina Antonelli San Marco a Montefalco (PG). L’iniziativa, patrocinata da Confcommercioe dal Comune di Montefalco, è stata ideata da un gruppo di imprenditori umbri attivi nell’organizzazione di eventi e cerimonie nelle provincie di Perugia e Terni. “Nella nostra esperienza professionale – osservano gli organizzatori – non abbiamo mai trovato una storia d’amore identica a un’altra. E ci siamo chiesti: perché circolano ancora i soliti stereotipi sulle relazioni, anche nelle fiere sposi, quando l’amore viene vissuto in una miriade di modi ...