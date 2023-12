In Cile la “Costituzione di Pinochet” rischia di vincere il secondo plebiscito in due anni

(Di sabato 16 dicembre 2023) Domenica insi tiene un referendum che probabilmente porterà alla bocciatura del progetto di nuovaelaborato dal Consiglio Costituzionale che è stato eletto il 7 giugno e ha funzionato fino al 7 novembre. Gli ultimi sondaggi danno infatti proporzioni di No tra il 46 e il 54 per cento contro un 28-38 di Sì e un 15-19 di indecisi. Sarebbe un risultato paradossale, perché così si chiuderebbe un ciclo politico iniziato con le forti e violente proteste della sinistra del 2019 che chiedeva la fine del sistema “neoliberale”. Lo sbocco politico di quella protesta era diventato il cambiamento della “di”: ora, a distanza di quattro, paradossalmente, la sinistra si trova a difendere quella stessacome male minore. Il 25 ottobre 2020 ...

