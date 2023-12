Importante riconoscimento per MJF

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’anno 2023 è stato strepitoso per MJF, infatti è stato campione per tutti e dodici i mesi, ha difeso il titolo in contese grandiose come l’Iron Man match contro Bryan Danielson, contro avversari del calibro di Jack Perry, Sammy Guevara, Samoa Joe, Darby Allin, e Kenny Omega. Ed è arrivato anche un prestigiosoper Maxwell, difatti è stato introdotto nella National Jewish Sports Hall of Fame, che celebra gli sportivi di origine ebraica. Ecco il suo commento: “Sono un nome di rilievo da quando avevo 21 anni, ed ho ottenuto più di quanto riesca a ricordare, che si tratti di titoli, riconoscimenti e premi. Ma questoè speciale forse anche più dell’essere campione AEW. Il mio prozio Benny Friedman fa parte della National Jewish Sports Hall of Fame e sono onorato ed al tempo stesso umile di condividere il mio posto con lui ed ...