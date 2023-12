Immigrati | parte la “carovana di natale”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il ministro degli Esteri cubano definisce gli Stati Uniti complici dei “promotori di atti terroristici” contro l’isola Bruno Rodríguez ha accusato ieri Washington di “proteggere” i cubani inseriti nella “lista dei terroristi” pubblicato da L’Avana scorsa settimana. Questa denuncia è la prima accusa diretta contro il governo degli Stati Uniti dadelle autorità cubane dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, della prima “lista dei terroristi” dall’Avana. Il 7 dicembre, in una versione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno (Minint) ha annunciato in cui compaiono 61 persone e 19 organizzazioni, per lo più con sede negli Stati Uniti ma anche in Europa. L’elenco comprende attivisti residenti all’estero, leader storici in esilio e persino influencer. “In altri paesi i traditori della patria vengono fucilati”: così il capo del Parlamento di ...