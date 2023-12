Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un pandoro indigesto per Chiara Ferragni: l'Antitrust le ha comminato una multa da un milione e 75mila euro a due società riconducibili alla 36enne influencer e di 420 mila euro a Balocco per una pratica commerciale scorretta risalente al Natale 2022. Le società, Fenice e TBS Crew, «hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro 'griffato' Ferragni 'Pink Christmas' avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino». La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima e le due società hanno poi incassato un milione di euro per la licenza dei marchi e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari, senza versare nulla all'ospedale.