Il tribunale vaticano condanna il Cardinale Becciu a 5 anni di reclusione

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilpresieduto da Giuseppe Pignatone ha emesso il verdetto su quello che per molti è considerato il "processodel secolo". Il, è statoto a cinquediper la gestione dei fondi riservati della Segreteria di Stato e lo scandalo del palazzo di Londra.

Vaticano, cardinale Becciu condannato a 5 anni e mezzo di reclusione

La decisione è stata annunciata questo pomeriggio dal presidente del, Giuseppe Pignatone, alla lettura della sentenza. Becciu, ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto ...

Processo vaticano, Pignatone: il contraddittorio ha permesso di raggiungere la verità Vatican News - Italiano

Termina oggi il processo del secolo in Vaticano, attesa la sentenza AGI - Agenzia Italia

Cardinale Becciu condannato a 5 anni e mezzo per il caso dei Fondi Vaticani

Il Cardinale Angelo Becciu è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, nel pomeriggio di oggi.

Il cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per lo scandalo legato al Palazzo di Londra

Il cardinale Angelo Becciu, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra, è stato condannato a cinque anni e sei mesi ...